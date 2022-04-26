Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 26 апреля после отмены штурма

Никто не воспользовался гуманитарным коридором для эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 25 апреля. Пленный боец нацгвардии Украины рассказал, как устроены подземные бункеры на «Азовстали».

Эвакуация мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе была снова сорвана властями Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По состоянию на 20:00 мск 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался», — цитирует генерала РИА Новости. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что заблокированным на комбинате подразделениям «осталось недолго». «В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в «Азовстали». Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент (РФ Владимир Путин, – ред.). Тем не менее, мы понимаем, что им осталось недолго», – цитирует РИА Новости слова Пушилина. Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына записал видео с призывом мировых лидеров спасти боевиков «Азова» (запрещёно в РФ) и эвакуировать их с «Азовстали». Майор признает, что украинские власти их фактически бросили и военным путём их не спасти, а сами они не могут вырваться из блокады. Ранее тот же офицер заявлял, что его подразделение отличилось при воссоединении частей 36-й бригады с нацбатальоном на территории «Азовстали», сообщает «Царьград». «К 9 мая может быть победа в Донбассе», - депутат Панферов об окончании спецоперации На территории металлургического комбината «Азовсталь» построены бункеры, которые уходят под землю на несколько ярусов. Пленный боец Национальной гвардии Украины рассказал, что происходит на «Азовстали». Началась битва за Донбасс 2022 – СМИ сообщают о наступлении по всему фронту «Бункеры — советской постройки, монолитная железобетонная конструкция под цехами завода, с тоннелями, выходами. Был внутри на 2-х блиндажах. Коридор подземный, спускаешься и там комната большая. В этой комнате находятся деревянные нары и трехэтажные кровати. И все, там туалет есть, техническая вода установлена», — цитирует его рассказ телеграм-канал «Известий». Встреча Владимира Путина и Сергея Шойгу 21 апреля Фото: kremlin.ru Отменить штурм металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе приказал Президент РФ Владимир Путин, 21 апреля, на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров», - заявил президент. Шойгу докладывал, что для «завершения работы на «Азовстали» требовалось 3-4 дня. Путин гарантировал всем сдавшимся в плен жизнь и достойное обращение.

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