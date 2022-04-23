Потери экипажа на крейсере «Москва» сообщило Минобороны РФ 23 апреля 2022

На затонувшем крейсере «Москва» погиб один военнослужащий, 27 пропали без вести, 396 членов экипажа спасены, сообщило Минобороны РФ 23 апреля 2022. Большинство моряков готовы продолжить службу. Ранее бывший капитан крейсера, новосибирец Виктор Крикунов, рассказал, почему корабль сменил свое первое имя – «Слава».

Ракетный крейсер «Москва» затонул 14 апреля, после пожара и взрыва боезапаса при транспортировке в шторм. На корабле погиб один военнослужащий, при попытке ликвидировать возгорание. Еще 27 моряков пропали без вести, 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на другие корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь, сообщило РИА Новости 23 апреля со ссылкой на Минобороны РФ. Абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов экипажа крейсера «Москва» выразили готовность продолжить службу на кораблях Черноморского флота, сообщили в Минобороны. Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 23 апреля после отмены штурма Историю крейсера «Москва» рассказал новосибирец, капитан 1-го ранга Виктор Крикунов в газете «Новосибирские ведомости» №621 от 24.01.2003. Он был командиром корабля в 1984-88 годах. При спуске на воду крейсер получил имя «Слава». В 1980-х корабль являлся не просто флагманом, но и лучшим крейсером мира по своим боевым возможностям. Крейсер был оснащен космической системой навигации, космической системой «Разведка – целеуказание», космической системой связи. На то время этот крейсер превосходил все крейсеры мира такого же класса на 15-20 лет вперед. Экипаж «Славы» составлял 550 человек, каждый четвертый являлся представителем офицерско-мичманского состава. Фото: Auto-sib.com Почему крейсер переименовали из «Славы» в «Москву». В 1990-м крейсер «Слава» вернулся на завод в Николаеве для планового ремонта. Ремонт корабля затянулся на 11 лет - денег для окончания ремонта не хватало. Только в 1997-м на корабле был поднят Андреевский Военно-морской флаг РФ. Ремонт крейсера на заводе был завершен при поддержке бывшего мэра Москвы Юрия Лужков. Поэтому 16 мая 1995 года крейсеру «Слава» присвоили новое имя – «Москва». Крейсер «Слава» обеспечивал безопасность встречи президентов - США Джорджа Буша и СССР Михаила Горбачева - на острове Мальта. Подробнее – читайте на Atas.info.

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