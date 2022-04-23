Потери экипажа на крейсере «Москва» сообщило Минобороны РФ 23 апреля 2022

Ракетный крейсер «Москва» затонул 14 апреля, после пожара и взрыва боезапаса при транспортировке в шторм. На корабле погиб один военнослужащий, при попытке ликвидировать возгорание. Еще 27 моряков пропали без вести, 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на другие корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь, сообщило РИА Новости 23 апреля со ссылкой на Минобороны РФ.
Абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов экипажа крейсера «Москва» выразили готовность продолжить службу на кораблях Черноморского флота, сообщили в Минобороны.
Историю крейсера «Москва» рассказал новосибирец, капитан 1-го ранга Виктор Крикунов в газете «Новосибирские ведомости» №621 от 24.01.2003. Он был командиром корабля в 1984-88 годах.
При спуске на воду крейсер получил имя «Слава». В 1980-х корабль являлся не просто флагманом, но и лучшим крейсером мира по своим боевым возможностям. Крейсер был оснащен космической системой навигации, космической системой «Разведка – целеуказание», космической системой связи. На то время этот крейсер превосходил все крейсеры мира такого же класса на 15-20 лет вперед. Экипаж «Славы» составлял 550 человек, каждый четвертый являлся представителем офицерско-мичманского состава.
Почему крейсер переименовали из «Славы» в «Москву». В 1990-м крейсер «Слава» вернулся на завод в Николаеве для планового ремонта. Ремонт корабля затянулся на 11 лет - денег для окончания ремонта не хватало. Только в 1997-м на корабле был поднят Андреевский Военно-морской флаг РФ. Ремонт крейсера на заводе был завершен при поддержке бывшего мэра Москвы Юрия Лужков. Поэтому 16 мая 1995 года крейсеру «Слава» присвоили новое имя – «Москва».
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