Что известно о затонувшем крейсере «Москва»: историю корабля рассказал его капитан

Ракетный крейсер «Москва» затонул 14 апреля, после пожара и взрыва боезапаса. Командиром корабля в 1984-88 годах был новосибирец Виктор Крикунов. Он рассказывал о роли крейсера во время встречи президентов Горбачева и Буша и почему крейсер сменил свое первое имя – «Слава».

Ракетный крейсер «Москва» получил повреждения после пожара и взрыва боезапаса. Он затонул при буксировке в условиях шторма, а экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ 14 апреля 2022 года. Флагман Черноморского флота был спущен на воду в 1979-м, и введен в эксплуатацию в 1983 году, тогда корабль назывался «Слава». С 1984-го по 1988 год командиром РКР «Слава» был капитан 1-го ранга Виктор Крикунов, много лет проживающий в Новосибирске. Вчера Виктор Крикунов отказался дать интервью Атас.Инфо. Но он рассказал историю корабля в статье, опубликованной в газете «Новосибирские ведомости» №621 от 24.01.03. Суперкрейсер «Слава» восхитил командира авианосца США В 1980-х корабль являлся не просто флагманом, но и лучшим крейсером мира по своим боевым возможностям. Интерес к «Славе» был настолько велик, что в первый же его выход в Средиземное море над ним постоянно «висела» авиация различных государств. За неполные три месяца плавания иностранцы совершили 930 облетов корабля, пишет Виктор Крикунов. Крейсер был оснащен космической системой навигации, космической системой «Разведка – целеуказание», космической системой связи, и это не говоря уже об оснащении основными видами оружия. На то время этот крейсер превосходил все крейсеры мира такого же класса на 15-20 лет вперед. Экипаж «Славы» составлял 550 человек, каждый четвертый является представителем офицерско-мичманского состава. Виктор Крикунов Фото: сайт ОП Новосибирской области Было ощущение исключительной мощи этого корабля: во внешнем виде, в стремительных формах корпуса – крейсер вызывал восхищение. Когда «Слава», повстречалась с английским авианосцем «Инвинсибл», с последнего был передан семафор: «Восхищен. Командир». Корабль охранял встречу президентов СССР и США Самой почетной и исторической миссией, которую пришлось выполнить ракетному крейсеру «Слава», являлось его участие в обеспечении встречи президентов - США Джорджа Буша и СССР Михаила Горбачева - на острове Мальта. По ее окончании Джордж Буш высказал в телеграмме свое восхищение «Славой». Успешное выполнение этой задачи принесло крейсеру мировую известность. Почему крейсер переименовали из «Славы» в «Москву» В 1990-м крейсер «Слава» вернулся на завод в Николаеве для планового ремонта. Ремонт корабля затянулся на долгие одиннадцать лет - денег для окончания ремонта не хватало. Только в 1997-м на корабле был поднят Андреевский Военно-морской флаг РФ. Ремонт крейсера на заводе был завершен при поддержке бывшего мэра Москвы Юрия Лужков. Поэтому 16 мая 1995 года крейсеру «Слава» присвоили новое имя – «Москва». И вскоре на ремонт «Москвы» было выделено 14,5 млрд. рублей.

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