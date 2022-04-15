Что произошло на Украине сегодня: карта боевых действий 15 апреля 2022

Что произошло на Украине сегодня: карта боевых действий 15 апреля 2022
Что произошло на Украине сегодня: карта боевых действий 15 апреля 2022
Сегодня, 09:23ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Крейсер «Москва» затонул, сообщило Минобороны РФ 14 апреля. Экипаж корабля эвакуирован. Вооруженные силы РФ наносят удары по военным объектам Украины.

Ракетный крейсер «Москва» », получивший повреждения после пожара и взрыва боезапаса затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Экипаж корабля эвакуирован на находившиеся поблизости корабли Черноморского флота.

За прошедший день авиацией поражены 7 военных объектов Украины, сообщил о ходе военной спецоперации на Украине на вечернем брифинге Минобороны РФ 14 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.

В районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное поражены шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи, склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Мапиуполе добровольно сдались в плен еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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