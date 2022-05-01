Henkel рассказал о будущем завода и сотрудников в Новосибирской области

Henkel рассказал о будущем завода и сотрудников в Новосибирской области
Henkel рассказал о будущем завода и сотрудников в Новосибирской области
Сегодня, 09:55БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Немецкая компания заявляла, что уходит с рынка в Новосибирской области. Однако в минтруда региона не поступало информации, что сотрудников предприятия начнут сокращать. В самой фирме объяснили, что завод продолжит свою работу, с выплатой зарплаты работникам.

В Новосибирской области немецкая компания Henkel рассказала о дальнейшей работе в Криводановке. В пресс-службе завода заявили, что все сотрудники завода продолжат работу.

Ранее представители Henkel сообщали, что прекращают свою работу и уходят с российского рынка на фоне происходящего в мире. Также в компании не исключали продажу российского бизнеса.

Компания Henkel занимается производством строительных смесей «Хенкель Рус». Предприятие известно выпуском бытовой химии. На заводе в Криводановке Новосибирской области производят 48 наименований строительных смесей Ceresit.

Также в ее списке производств есть такие известные бренды как: «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan, клей «Момент» и другие.

В региональном министерстве труда и социального развития сообщили, что компания не заявляла о намерении сократить сотрудников новосибирского филиала. В штате там трудятся 66 человек.

«В течение всего процесса все сотрудники компании в России, в том числе персонал завода в Новосибирске, будут продолжать работать и получать зарплату»,

сообщили РБК Новосибирск в пресс-службе Henkel.

Напомним, ранее в Новосибирске закрылся французский гипермаркет Decathlon. Как рассказали представители спортивного магазина, приостановка деятельности связана с проблемами поставок в Россию.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостиНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы