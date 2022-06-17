McDonald's вновь появится в Новосибирске - когда ждать открытие

Сеть быстрого питания McDonald's сменила владельца и свое название. Теперь знаменитый ресторан называется «Вкусно и точка». В прошлое воскресенье, 12 июня, Макдоналдс закрыли ровно на неделю для внутренних и внешних изменений. По сообщению BFM-Новосибирск, рестораны возобновят свою работу 19 июня. Соответствующее объявление появилось на дверях заведения для гостей на Речном вокзале.
Добавим, что в Москве и в Санкт-Петербурге на прошлой неделе были открыты более 50 ресторанов, сменивших название с McDonald's на «Вкусно и точка». Новый бренд обещает сохранить все технологии по приготовлению всеми любимых блюд.
Напомним, торговые центры Новосибирска недавно остались без любимых многими людьми брендов одежды – Adidas, Nike, Zara, H&M, Bershka. Что теперь можно купить в ТРЦ «Галерея» и «Аура», какие магазины снова открылись и стоит ли теперь туда ходить – в материале Atas.info.