McDonald's вновь появится в Новосибирске - когда ждать открытие

Сеть быстрого питания McDonald's сменила владельца и свое название. Теперь знаменитый ресторан называется «Вкусно и точка». В прошлое воскресенье, 12 июня, Макдоналдс закрыли ровно на неделю для внутренних и внешних изменений. По сообщению BFM-Новосибирск, рестораны возобновят свою работу 19 июня. Соответствующее объявление появилось на дверях заведения для гостей на Речном вокзале.