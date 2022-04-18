Застройщик ЖК «Рихард» в Новосибирске признан банкротом – решение суда

«НСК Девелопмент» начал строительство ЖК «Рихард» на улице Зорге в южной части Затулинского микрорайона еще в 2014 году. Вот уже много лет жилищный комплекс стоит недостроенным. 15 апреля 2022 Арбитражный суд признал застройщика банкротом и начал конкурсное производство.

Жилищный комплекс «Рихард» в Кировском районе Новосибирска состоит из восьми многоэтажных домов. Это был первый ЖК, который взялась построить компания «НСК Девелопмент» в 2014 году. С момента начала строительства сданы в эксплуатацию лишь три дома по адресам: Зорге, 279/4, Зорге, 281, Зорге, 283, остальные дома – признаны проблемными (недостроями). Фото: novosibirsk.novostroy.su Банкротство «НСК Девелопмент» 15 апреля 2022 Арбитражный суд Новосибирской области официально признал компанию «НСК Девелопмент» банкротом. По решению суда в отношении застройщика введена процедура наблюдения. Сообщение о введении процедуры наблюдения в отношении должника опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. По решению суда был проведен анализ финансового состояния должника, по результатам которого сделаны выводы о невозможности восстановления платежеспособности ООО «НСК Девелопмент». Также в суде озвучены основания для признания ООО «НСК Девелопмент» несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него процедуры конкурсного производства на шесть месяцев - до 14 октября 2022 года. По данным Spark-interfax, заявление о признании должника банкротом поступило 21 июня 2021 года. 17 ноября введена процедура наблюдения 14 апреля 2022 на ООО «НСК Девелопмент» введено конкурсное производство. «Арбитражный суд: Признать общество с ограниченной ответственностью «НСК Девелопмент» несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев - до 14 октября 2022 года. Прекратить полномочия директора общества с ограниченной ответственностью «НСК Девелопмент»», - указано в официальном решении арбитража от 15 апреля 2022. Принятое судебное решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в части введения процедуры конкурсного производства в месячный срок со дня его принятия. По делу назначен конкурсный управляющий. Фото: novosibirsk.novostroy.su «Перспективный» проект ЖК «Рихард» Строительство жилищного комплекса с громким и символичным названием «Рихард» началось еще в 2014 году. Дома в эксплуатацию планировалось сдать до 2017 года. Этот проект был достаточно амбициозным – люди хотели жить в новом комплексе. Затулинский микрорайон продолжал стремительно развиваться. Недалеко от жилищного комплекса торжественно открыли памятник Рихарду Зорге – герою Советского Союза. Бронзовый бюст символично установили на одноименной улице, а современный ЖК «Рихард» отражал перспективы возведения развития микрорайона. Открытие бюста Зорге. 2015 год Фото: Администрация Кировского района Почему на месте ЖК «Рихард» появились долгострои Застройщик «НСК Девелопмент» еще в 2018 году попал под процедуру банкротства. Среди обманутых дольщиков оказались сотни людей, в том числе и мэрия Новосибирска, которая также приобрела квартиры в комплексе. Директором этой фирмы и бенефициаром является Сергей Степанов. Компания «НСК Девелопмент» вошла в муниципальный список крупнейших должников по аренде земельных участков. Для справки: Фото: novosibirsk.novostroy.su Директор «НСК Девелопмент» Степанов Сергей является учредителем многих компаний, некоторые из них впоследствии были признаны банкротами. Большинство этих компаний занимаются строительством жилых и не жилых зданий. По данным Spark-interfax, процедуру банкротства прошли «НСК Девелопмент» и «Компания С 4». Некоторые из компаний внесены в негативный список - ООО «НСК-Недвижимость» и Русьипотека ООО МКК. Фирма ООО "СОЮЗ СТРОЙ СЕРВИС - сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице).

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