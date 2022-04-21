Агентства недвижимости выступили в защиту новосибирского нотариуса Папилина

Нотариальная палата подала иск в суд с требованием лишить Игоря Папилина статуса нотариуса. Эта резонансная история вызвала волнения среди риелторов – они подписали открытое письмо в его поддержку и адресовали Федеральной нотариальной палате РФ и правлению региональной палаты.
«Новосибирск может лишиться специалиста, который помогает людям в самых сложных вопросах, за которые готов взяться далеко не каждый нотариус», - отмечают авторы письма.
Адвокат Алексей Морковский напомнил в разговоре с Atas.info, что в 2021 Нотариальная палата Новосибирской области вынесла Игорю Папилину дисциплинарное взыскание. Ведомство подало иск с этим требованием в Заельцовский районный суд в 2019 году, а нотариус с этим не согласился.
К слову, история с исками вокруг Папилина началась, когда он заверил доверенность от имени человека, помещенного в СИЗО. Следователи сочли это незаконным так, как на имущество мог быть наложен арест.
Алексей Морковский отметил, что заседание суда по иску о лишении нотариуса Попилина полномочий состоится сегодня, 26 апреля. Дело «закрутилось» из-за того, что у подзащитного есть неоднократные дисциплинарные нарушения.
«Если обратиться в нотариальные конторы с просьбой осуществить нотариальные действия на выезде, например, если человек маломобильный или содержится в СИЗО, то желающих найдется немного. И получается, что в СИЗО из нотариусов не ходит никто. Только Папилин. Та же картина с лежачими и неходячими. Весь город знает, что в четверг у него выездной день, в конторе он не работает, а ездит по клиентам», - заключил представитель Попилина в судах Алексей Николаевич.
Подобного мнения придерживаются также руководители восьми агентств недвижимости в Новосибирске. Они отметили, что «будет ошибкой» лишение Папилина статуса нотариуса и теперь надеются, что с юриста будут сняты все обвинения, ведь без него ситуация в профессиональном сообществе ухудшится.