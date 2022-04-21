Агентства недвижимости выступили в защиту новосибирского нотариуса Папилина

«Если обратиться в нотариальные конторы с просьбой осуществить нотариальные действия на выезде, например, если человек маломобильный или содержится в СИЗО, то желающих найдется немного. И получается, что в СИЗО из нотариусов не ходит никто. Только Папилин. Та же картина с лежачими и неходячими. Весь город знает, что в четверг у него выездной день, в конторе он не работает, а ездит по клиентам», - заключил представитель Попилина в судах Алексей Николаевич.