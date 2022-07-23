Сын владельца ресторанов "Вкусно и точка" в Новосибирске попал под санкции Евросоюза

Сын владельца ресторанов "Вкусно и точка" в Новосибирске попал под санкции Евросоюза
Сын владельца ресторанов "Вкусно и точка" в Новосибирске попал под санкции Евросоюза
Вчера, 11:19БизнесФото: Алина Шефер
Депутат Кемеровского Заксобрания Роман Говор включен в санкционный список ЕС. Он приходится сыном владельцу сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" Александру Говору

В рамках седьмого санкционного пакета Евросоюза против России ограничения введены в отношении сына владельца сети ресторанов "Вкусно и точка", депутата Заксобрания Кемеровской области Романа Говора. Его отцу, предпринимателю Александру Говору, принадлежат девять точек общепита в Новосибирске и одна в Бердске.

Сеть "Вкусно и точка" пришла на смену заведениям быстрого питания McDonald's, которые прекратили работу в Новосибирске 10 июня 2022 года. Американская компания продала свой бизнес Александру Говору, который ранее развивал по франшизе 25 ресторанов McDonald's в Новосибирске, Бердске, Кемерово, Томске, Красноярске, Новокузнецке и Барнауле.

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