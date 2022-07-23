Сын владельца ресторанов "Вкусно и точка" в Новосибирске попал под санкции Евросоюза

В рамках седьмого санкционного пакета Евросоюза против России ограничения введены в отношении сына владельца сети ресторанов "Вкусно и точка", депутата Заксобрания Кемеровской области Романа Говора. Его отцу, предпринимателю Александру Говору, принадлежат девять точек общепита в Новосибирске и одна в Бердске.