Сын владельца ресторанов "Вкусно и точка" в Новосибирске попал под санкции Евросоюза

В рамках седьмого санкционного пакета Евросоюза против России ограничения введены в отношении сына владельца сети ресторанов "Вкусно и точка", депутата Заксобрания Кемеровской области Романа Говора. Его отцу, предпринимателю Александру Говору, принадлежат девять точек общепита в Новосибирске и одна в Бердске.
Сеть "Вкусно и точка" пришла на смену заведениям быстрого питания McDonald's, которые прекратили работу в Новосибирске 10 июня 2022 года. Американская компания продала свой бизнес Александру Говору, который ранее развивал по франшизе 25 ресторанов McDonald's в Новосибирске, Бердске, Кемерово, Томске, Красноярске, Новокузнецке и Барнауле.