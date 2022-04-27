Как будут работать магазины ИКЕА в мае 2022 года в России

Немецкий магазин мебели и товаров для дома IKEA временно приостановил работу в России с 4 марта по 31 мая 2022 года. Но при этом компания опубликовала на официальном сайте график, по которому клиенты могут обратиться в технический отдел за возвратом или по гарантийному случаю.

Представители ИКЕА напомнили, что продажи на неопределённый срок полностью прекращены. Однако, то что касается обязательств перед покупателями, будет выполняться. Все оформленные до 3 марта заказы можно вернуть или заменить по гарантии, несмотря на закрытие магазинов в России. Сотрудники продолжают работать на складах ИКЕА и в технических отделах. «В график работы таких специалистов будут внесены изменения на майских праздниках», - отмечено на сайте компании. Уточняется, что 1 и 9 мая россиянам, включая новосибирцев, не удастся обменять или вернуть деньги за товар во всех магазинах ИКЕА. Эта услуга будет недоступна в Уфе и Казане – 1, 2, 9 мая, а в Адыгее-Кубани - 1, 2, 3, 9 мая.

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