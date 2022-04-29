Бизнесмен рассказал, насколько общепит Новосибирска пострадал от санкций

Предприниматель считает, что спекулянты скупают весь товар и продают по завышенным ценам – это приводит к подорожанию позиций меню в кафе.

Владелец кафе-шашлычной «Халяль ZA» Александр К. рассказал Atas.info, что введенные против России санкции лишь укрепили бизнес в сфере общепита в Новосибирске. «Санкции, введенные против РФ, лишь способствовали развитию и укреплению различного вида бизнеса и торговли. Этому также способствовало импортозамещение, благодаря этому российские производители смогли выставить на рынок свою продукцию, что положительно повлияло на сотрудничество с общепитом», - сказал бизнесмен. Предпринимать уточнил, что большинство кафе не могут избежать роста цен на продукцию из-за спекулянтов, которые скупают весь товар и продают в несколько раз дороже. «Самое простое действие – это повысить цены на свое меню в кафе, тем самым попытаться дополучить прибыль, которую многие бизнесмены считают, что потеряли из-за роста цен. Я думаю это неправильно, ведь можно найти другие методы, например, закупаться на фермах», - дал совет Александр. Он отметил, что тяжелая ситуация на рынке – это временный эффект. По его словам, стоит лишь переждать немного и все нормализуется.

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