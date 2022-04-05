Живущий в Германии новосибирец рассказал о кризисе из-за санкций против России

По словам Ярослава, его семья переехала из столицы Сибири в Германию несколько лет назад, когда он был ещё ребёнком. В чужой стране обзавёлся друзьями, получил образование и никогда не ловил на себе косые взгляды немцев до дня объявления о начале спецоперации на Украине.
«О произошедшем мы узнали в начале марта, новости практически не смотрим, можно сказать эта весть дошла до нас от соседей. Живём мы в ФРГ и тут много русских и украинцев, с нами всегда все дружили, но сейчас многое изменилось. В городе развесили украинские флаги, детей начали избивать в школе, включилась пропаганда, куда не пойдёшь – косо смотрят. Так мы жили первые недели, но сейчас всё налаживается», - делится Ярослав.
Антироссийские санкции, отметил экс-новосибирец, повлияли и на экономику Германии. Страна столкнулась с продовольственным кризисом.
«Пропало оливковое и растительное масло с прилавков. Цены выросли на 7-10%. Коммуналка поднялась на 20-30%. Некоторые испугались, что даже не смогут её потянуть, начали экономить. В части домов практически отсутствует отопление сейчас, благо, что на улице уже не так холодно».
Парень объяснил, что в Германии и до последних событий коммунальные услуги были не из дешёвых. При этом жилец дома никогда не знает наперёд, сколько он потратил воды и электричества. Данные об это собирают по счётчику специальные службы, которые по итогам выставляют чек.
«Если сигнал на счётчике красный, то сумма набежала большая, хорошо, когда он зелёный – тогда часть денег возвращают. Именно поэтому немцы всегда экономят, а сейчас ситуация неоднозначная. Тут приходится вообще без света и тепла сидеть, чтобы с пустым кошельком не остаться», - отметил Ярослав.
Собеседник рассказал, что на Восточной стороне Германии обстановка спокойнее, чем на Западе. Там русским эмигрантам вандалы портили имущество, а больницы отказывали в медицинском обслуживании. Но при этом Ярослав уверен, что весь этот переполох временный, ведь власти страны не хотят портить отношения с Россией.
«Немцы - прагматичный народ. Власти сделают всё, чтобы их жители жили в мире и достатке. Они могут всё отыграть назад, то есть вернуть бизнес в Россию, если это поможет экономике страны».
Напомним, ранее одесситка рассказала Atas.info о ситуации в Украине спустя несколько недель после объявления России о спецоперации.