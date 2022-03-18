Начали раздавать оружие: жительница Одессы рассказала о ситуации в Украине

Россия начала спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. Это событие изменило жизни многих людей. Одесситка рассказала сайту Atas.info какая на самом деле царит обстановка в городах сегодня и что волнует украинский народ.

Собеседница Кристина* [прим. редакции - имя изменено по просьбе героини] родилась и живёт в Измаиле. Это город в Одесской области, где проживает около 70 тысяч человек. «От областного центра мы примерно в 260 километрах, поэтому многого не ощущаем, но все знаем, что происходит. И даже в наших краях не смолкают сирены и сигналы воздушной тревоги. Однажды она не замолкала 6 часов, и мы беспокоились», - рассказывает Кристина. По словам девушки, многие местных жителей уверены, что им опасаться нечего. Тревожно только в западной части страны. «Люди, живущие там, переезжают либо в маленькие города, либо пытаются вырваться за границу. Однако могут возникнуть трудности с этим у тех, кто военнообязанный. По новым законам у уклонистов могут отобрать имущество, или арестовать. Таких мужчин объявляют предателями». Девушка отметила, что пока в городе спокойно и местные продолжают заниматься своими делами. Ходят на работу, прогуливаются по улицам, учатся. «Сейчас школьники учатся дистанционно – это уже в традициях пандемии. На следующей неделе планируют начать очные занятия, но не знаю, насколько это уместно. Интереснее всего, будут ли родители отпускать туда детей. В целом жизнь продолжается, бурлит…работают все магазины, заводы, службы скорой помощи, полиция, пожарные. Были поначалу перебои с продуктами, но сейчас всего хватает – дефицит только по некоторым позициям, вроде масла. Однако цены значительно взлетели. Ещё запретили продавать алкоголь». Одесситка Кристина заявила, что сейчас атмосферу безопасности нарушают только вооружённые добровольцы и украинские военные. Из-за них многие бояться выходить на улицы. «Мы боимся только наших военных. Недавно всем начали раздавать оружие. То есть оно может оказаться в руках любого хулигана или больного человека. К тому же, получать его можно без документов, а если по паспорту, то становишься военнообязанным тут же – это никому не нужно. Кроме того, в деревнях и посёлках участились случаи мародёрства. Неизвестные личности обносят пустующие дома и квартиры». В Бердянске и Херсоне, со слов девушки, уже проведено российское телевидение. Есть также связь, и работает интернет. Говорят, что в какой стране жить им неважно, главное в тишине и спокойствии. Напомним, ранее сообщалось о том, что Новосибирская область примет 1200 беженцев из Украины. Их разместят в загородных лагерях и санаториях региона. Всего подготовлено 8 объектов временного жилья. Детей и взрослых обеспечат питанием, окажут медицинскую помощь, а также предоставят оздоровительные услуги. Накануне, 6 марта, в Новосибирск прибыли 14 граждан Украины. Их разместили в различные учреждения региона, а кого-то отправили к родственникам и знакомым. Также, для беженцев сибиряки организовали сбор гуманитарной помощи.

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