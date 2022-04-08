Борьба с ростом цен и провальные санкции: о чем шла речь в отчете Михаила Мишустина

7 апреля 2022 премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Государственной думе с отчетом о проделанной работе российского правительства за 2021 год. Как пишет RostovGazeta, в начале своего выступления министр затронул тему об экономической войне против России и необходимости адаптации экономики к новым реалиям.