Борьба с ростом цен и провальные санкции: о чем шла речь в отчете Михаила Мишустина

7 апреля 2022 премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Государственной думе с отчетом о проделанной работе российского правительства за 2021 год. Как пишет RostovGazeta, в начале своего выступления министр затронул тему об экономической войне против России и необходимости адаптации экономики к новым реалиям.
Провальные санкции
Сильное давление на Российскую Федерацию чувствовалось в период начала пандемии коронавируса. Теперь это давление значительно усилилось, однако оно же и дает большие возможности в рамках развития нашего государства.
По словам Мишустина, недружественные страны России пытались разрушить экономику, однако этого не произошло. Попытка изолировать Москву от мировой экономики с треском провалилась. Кабмин добавил, что сейчас появились только уникальные возможности, которыми важно пользоваться.
Последствия пандемии и экономика
Россияне вот уже несколько лет живут в условиях пандемии, которая затронула каждую семью. В приоритет власти ставили спасение жизней людей, при этом не забывали и о бизнесе, которому требовалась помощь.
Власти создали меры поддержки для предпринимателей, что значительно позволило добиться роста экономики. Уже к сентябрю 2021 года уровень безработицы снизился.
Мишустин отметил, что если смотреть на ситуацию в целом, то за этот период экономика РФ стала в пять раз быстрее, чем в развитых странах.
Приоритеты работы
На фоне сложившейся обстановки в мире, правительство России утвердило сразу пять приоритетных направлений работ. Так, в перечень входит сохранение бесперебойной работы предприятий, расширение свободы бизнеса, помощь уязвимым слоям населения, насыщение рынка товарами и секторальные меры поддержки.
Что касается предприятий, Кабмин добавил, что они будут работать без перебоев, несмотря на «выдумки» иностранных партнеров. Российские власти поддерживают как малый и средний, так и крупный бизнес.
Вопрос с ценами
В апреле удалось остановить ажиотажный спрос на товары. Еще в марте отмечался дефицит сахара, круп и масла. Сейчас таких проблем уже нет. Однако рост цен по-прежнему сохраняется. Продавцам и покупателям необходимо найти баланс.
Мишустин заявил, что не должно быть резкого роста цен и пустых полок в магазинах. По его словам, важно расширить предложение, тогда и спрос постепенно снизится.
При этом власти будут продолжать борьбу с теми, кто пытается нажиться на ситуации в мире и ажиотажному настроению у покупателей.
Импортозамещение в России
Импортозамещение в РФ — это вопрос экономического суверенитета. Мишустин отметил, что уже появилось достаточно положительных результатов. Например, Россия сама себя обеспечивает зерном, рыбой и мясом.
Основной задачей является полная научно-техническая независимость. Государство открыто к конструктивному диалогу с иностранными предприятиями и ценит совместную работу.
Напомним, в ходе ежегодного отчета председателя Правительства РФ Михаила Мишустина перед Госдумой РФ несколько раз упоминался Новосибирск. 7 апреля 2022 речь шла об автомагистрали «Восток – Запад» через Новосибирск, студенческом кампусе и возможности бюджетного кредита на строительство метро.