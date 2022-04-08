Что сказал премьер Михаил Мишустин о Новосибирске в Госдуме 7 апреля 2022

В ходе ежегодного отчета председателя Правительства РФ Михаила Мишустина перед Госдумой РФ несколько раз упоминался Новосибирск. 7 апреля 2022 речь шла об автомагистрали «Восток – Запад» через Новосибирск, студенческом кампусе и возможности бюджетного кредита на строительство метро.

Михаил Мишустин неоднократно упомянул Новосибирск, выступая перед депутатами Государственной Думы ФС РФ с ежегодным отчетом Правительства РФ 7 апреля 2022. Во-первых, речь шла о новой стратегической автомагистрали. «Уже началась реализация крупного инфраструктурного проекта «Восток – Запад» общей протяжённостью более 1,6 тыс. км. Это строительство двух магистралей. И возможность поэтапного запуска первых участков трассы Москва – Казань мы рассматриваем уже в текущем и следующем годах. Что касается дороги Москва – Екатеринбург, то сейчас ведётся проектирование и подготовка территории. Но уже в этом году перейдём к полномасштабному строительству. Также рассматриваем развитие маршрута до Новосибирска с возможным выходом на Монголию и Китай», - сообщил Михаил Мишустин. Выступление Михаила Мишустина в Госдуме РФ 7 апреля 2022 Фото: сайт правительства РФ В планах развития высшего образования в стране строительство кампусов международного уровня. Новосибирск в авангарде этого проекта. «Мы приступили к выполнению ещё одной очень важной инициативы Президента – по развитию сети кампусов мирового уровня. На первые восемь кампусов, пять из которых будут созданы с привлечением частных инвестиций, уже предусмотрено финансирование. Речь идёт о проектах в Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге, а также Томске, Новосибирске и Москве, где реализация началась». Строительство метро 2022: повезло Нижнему Новгороду, в Новосибирске - как всегда О необходимости продолжить строительство метро в полуторамиллионном Новосибирске премьер- министру задал вопрос депутат ГД Ренат Сулейманов. «В Новосибирске эффективный самоокупаемый метрополитен, который 85 миллионов пассажиров в год перевозит. Уже сегодня 10 лет, как готова ПСД на продолжение Дзержинской линии новосибирского метро. Можно ли рассчитывать на поддержку продолжения строительства метро в Новосибирске от Правительства»? – поинтересовался депутат. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на трибуне Госдумы РФ Фото: сайт правительства РФ «Мы поддерживаем большие инфраструктурные проекты. И если Вы возьмёте соответствующие два проекта по Челябинску и по Нижнему Новгороду, то мы это с Маратом Шакирзяновичем [вице-премьер Хуснуллин], с Силуановым Антоном Германовичем [министр финансов] обсуждали, там на возвратной основе все деньги. И мы пока не «сбили» проект, не поддержали, поэтому ждём предложений. Если в Новосибирске это тоже на возвратной основе, и вы защитите этот проект, давайте рассмотрим его», - ответил Михаил Мишустин. Таким образом, Мишустин дал понять, что правительство готово рассмотреть заявку от Новосибирской области на бюджетный кредит из фонда инфраструктурных проектов (500 млрд. рублей), если будет соответствующая инициатива из региона. Депутат Сулейманов: «Регионам строить метро в кредит – кто может себе это позволить»

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