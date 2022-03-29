Депутат Сулейманов: «Регионам строить метро в кредит – кто может себе это позволить»?

Ренат Исмаилович, линии метро в Новосибирске не строятся уже 10 лет. Станция «Спортивная», которую обещают сдать в 2022 году, промежуточная и не решает транспортных проблем города. Мы знаем, что федеральные деньги на строительство метро выделены Нижнему Новгороду? Почему не Новосибирску?
Этот вопрос я задавал вице-премьеру Правительства РФ Марату Хуснуллину, когда он отчитывался перед Госдумой РФ в феврале. За последние 10 лет в Москве построено 100 станций метро, в Санкт-Петербурге – 8, в Казани – 3, в Нижнем Новгороде – 2, в Екатеринбурге – 1, и в Новосибирске строится одна – станция «Спортивная». Я спрашивал у вице-премьера: почему так? Ситуация ненормальна, когда такой вид транспорта, как метрополитен развивается фактически только в Москве. Всего в России семь действующих метрополитенов. И можно ли эту диспропорцию изменить? И что с Дзержинской линией метро в Новосибирске?
Публично Хуснуллин высказал такую позицию: в городах-миллионниках метро выгодно строить, если пропускная способность станции 20 тысяч пассажиров в час. В других случаях это экономически невыгодно и надо развивать трамвай. Эта позиция Правительства РФ известна. Она была сформулирована, еще когда министром финансов был Алексей Кудрин. Тогда прекратили федеральное софинансирование строительства метро в городах-миллионниках. (Прежде в Новосибирске станция «Золотая нива» строилась по принципу софинансирования: федеральный бюджет и бюджет области 50/50.)
Но президент Владимир Путин сказал, выступая в 2021 году с посланием Федеральному Собранию, что в городах миллионниках в качестве инфраструктурных проектов надо продолжать строительство метро.
Когда принимался федеральный бюджет на 2022 год, на фракции КПРФ в Госдуме был министр финансов Антон Силуанов, и мы задавали вопрос о строительстве метро - он актуален для сибирских городов.
Министр Силуанов сказал, что под это поручение президента выделено в федеральном бюджете на инфраструктурные проекты 500 млрд. рублей бюджетных кредитов. Регион может брать деньги на строительство с последующим возвратом. Пока так.
Бюджетный кредит – это выгодно? Он беспроцентный?
Это без процентов или с минимальным процентом. Но эти деньги все равно необходимо возвращать – должен быть источник дохода. Ни за счет бюджета города Новосибирска, ни за счет бюджета Новосибирской области мы не можем себе позволить строить метро. Как это может себе позволить Москва, и отчасти Питер.
Но такой бюджетный кредит получили Красноярск и Челябинск. При этом в Красноярске метро только проектируется, и деньги получены не на строительство, а на проектные работы.
Когда я задавал Хуснуллину уточняющий вопрос: как быть с Новосибирском? Он сказал: решения приняты на уровне президента – это Челябинск и Красноярск. Но ведь для нового строительства требуются совершенно иные масштабы затрат.
Поэтому здесь нарушение логики. Хуснуллин говорит, что невыгодно строить, пока нет большого пассажиропотока. Но у нас есть действующий метрополитен. Причем уникальность Новосибирского метрополитена в том, что он самоокупаем. Только три метрополитена из семи самоокупаемы: в Москве, Питере и Новосибирске. Метрополитены в остальных городах-миллионниках дотационны.
У нас готов проект продолжения Дзержинской линии, он удешевлен за счет наружного способа строительства: 26 млрд. рублей - стоимость строительства двух станций. Еще шесть миллиардов рублей требуется для строительства второго метродепо. По технологии оно необходимо - нынешнее депо уже перегружено.В депо уже не входят все поезда, часть ночует в перегонных тоннелях.
После публичного диалога с вице-премьером, который произошел на правительственном часе в Госдуме, я подошел к Хуснуллину. И передал ему презентацию по строительству Дзержинской линии метро, подготовленную в мэрии Новосибирска.
Сказал, что он не прав: у нас самокупаемый метрополитен и параметры по пассажиропотоку близки к названным цифрам – 20 тысяч в час в пиковые периоды. А если метро продлить – еще увеличится пассажиропоток и доходы. Хуснуллин человек прямой, он строитель, поэтому сказал: «Нет у меня денег на ваше метро»!
У Новосибирска еще первоочередная задача – завершение тоннелей от станции «Березовая роща» к станции «Золотая нива». Там не два, а один тоннель. Его сдавали к очередным выборам в 2010 году. Там протечки. Фактически нужно строить второй тоннель, а первый ремонтировать. И эти работы стоят 2-3 млрд. рублей.
Сейчас, конечно ситуация кардинально поменялась в связи с военной спецоперацией на Украине. И не ясно, какие будет возможности для финансирования новых проектов. Установка пока на завершение существующих проектов.
7 апреля будет отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина перед Госдумой. Мы попробуем снова поднять вопрос строительства метро.
Не создает ли станция «Спортивная» иллюзии в глазах федерального центра? Ведь во всех отчетах будет написано, что в Новосибирске построена новая станция. А она не решает никаких транспортных проблем.
Тем не менее, эта станция необходима. Потому что ЛДС будет достраиваться, там будет новая зона отдыха для всего города. А для федерального руководства одна или две станции – не имеет значения, там другие критерии принятия решений.
Если удается заручиться поддержкой президента, тогда правительство находит деньги даже на строительство метро даже там, где оно не начато, как в Красноярске.
С федеральным центром и с Минфином РФ взаимодействует область, как субъект федерации. Сейчас у нас в области уже реализуется сразу несколько инфраструктурных проектов: четвертый мост, ЛДС. Следующим этапом нужно просить деньги на продолжение Дзержинской линии. Но если прямого бюджетного финансирования не будет – насколько мы готовы брать бюджетный кредит, даже беспроцентный? Это деньги, которые придется возвращать.
Получается, что федеральный центр переложил финансовое бремя строительства метро на руководство регионов? Хотите строить: берите кредит, но будьте готовы отдавать. Инициатива должна исходить от регионов?
Теоретически, есть фонд инфраструктурных проектов - 500 млрд. рублей, который появился в 2022 финансовом году. И регионы должны подавать заявки на бюджетные кредиты, если они считают, что с их помощью планы можно реализовать. Надежда есть.
Но позиция вице-премьера, который отвечает за строительство – он считает, что это не нужно. Но поручение президента уже есть по двум объектам. И правительство будет в первую очередь изыскивать средства на те проекты, где есть решение главы государства.
Нижний Новгород многомиллиардный бюджетный кредит на инфраструктуру. Оказалось, что Нижегородская область оказалась готова брать кредит на продление метро?
Метро в регионах строится «под какие-нибудь события», под которые выбивают средства. В Казани отмечалось 1000-летие города, они готовились к Универсиаде. В Нижнем Новгороде в прошлом году тоже был юбилей – 800-летие. И там был президент. Видимо его там хорошо попросили, и он дал добро. Механизм принятия таких решений выглядит так.
Я помню, как бывший руководитель области советских времен Александр Филатов рассказывал, как в Новосибирск добивался строительства метро. Когда в город прилетел Леонид Ильич Брежнев, в начале 70-х годов, его специально провезли по улицам мимо остановок, где зимой мерз народ. И первый секретарь обкома КПСС Федор Горячев говорил генеральному секретарю, что в Новосибирске холодно, поэтому нужно метро. И когда Брежнев выступал перед активом в Оперном театре, ему написали записку: «Будет ли в Новосибирске метро»? Тогда Леонид Ильич дал обещание. Позже этот вопрос «докручивали». А в 1979-м новосибирское метро включили в планы и в финансирование, и в советское время была построена большая часть нашего метрополитена.