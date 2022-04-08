Правительство РФ рассмотрит предложения по строительству метро в Новосибирске

Правительство РФ рассмотрит предложения по строительству метро в Новосибирске
Правительство РФ рассмотрит предложения по строительству метро в Новосибирске
Сегодня, 04:18ТранспортФото: Метрополитен Новосиибрска
Мишустин предложил финансирование на возвратной основе.

Правительство России ждет предложения от Новосибирска по строительству новых станций метро в городе. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин.

Так, в Новосибирск могут выделить финансирование на проект дальнейшего строительства метрополитена. Для этого городским властям необходимо выдвинуть соответствующие предложения.

В регионе вот уже несколько лет идет строительство станции метро «Спортивная». Открыть ее планируют уже в сентябре 2022 года. Власти региона неоднократно выражали заинтересованность в дальнейшем строительство метро в городе.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснял, что в Новосибирске достроят одну станцию и еще одна под вопросом.

«На одну мы точно деньги попытаемся найти, а на одну смотрим пока, не сбалансируем ли деньгами через инвестиционный бюджетный кредит», – отмечал Хуснуллин.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство согласно рассмотреть предложения для финансирования строительства метро в Новосибирской области на возвратной основе.

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