Правительство РФ рассмотрит предложения по строительству метро в Новосибирске

Правительство России ждет предложения от Новосибирска по строительству новых станций метро в городе. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин.
Так, в Новосибирск могут выделить финансирование на проект дальнейшего строительства метрополитена. Для этого городским властям необходимо выдвинуть соответствующие предложения.
В регионе вот уже несколько лет идет строительство станции метро «Спортивная». Открыть ее планируют уже в сентябре 2022 года. Власти региона неоднократно выражали заинтересованность в дальнейшем строительство метро в городе.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснял, что в Новосибирске достроят одну станцию и еще одна под вопросом.
«На одну мы точно деньги попытаемся найти, а на одну смотрим пока, не сбалансируем ли деньгами через инвестиционный бюджетный кредит», – отмечал Хуснуллин.
7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство согласно рассмотреть предложения для финансирования строительства метро в Новосибирской области на возвратной основе.