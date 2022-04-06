Восемь панно со спортсменами разместят на станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Восемь настенных композиций с изображение спортсменов разместят на станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Об этом сообщили на сайте «СибТрансСтрой».
Панно будут установлены в зоне эскалаторов по два на подъем – уже сделаны каркасы. Такая идея пришла новосибирскому архитектору из компании Метро МиР Ольге Бахаревой.
На шести из них будут изображены из гранита – футболист, бобслеист, фигуристка, сноубордист, баскетболист, лыжник, а на остальных из нержавеющий стали фигурстка и хоккеист.
Напомним, что финансирование сразу нескольких спортивных клубов урезали в Новосибирской области. К примеру, вложения в хоккейную команду «Сибирь» сократили на 91 миллион рублей.