Восемь панно со спортсменами разместят на станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Восемь панно со спортсменами разместят на станции метро «Спортивная» в Новосибирске
Восемь панно со спортсменами разместят на станции метро «Спортивная» в Новосибирске
Сегодня, 06:03ОбществоАлександр КондратьевФото: ООО «СпецТрансСтрой»
Композиции планируется разместить на стены станции метро «Спортивная» до конца месяца

Восемь настенных композиций с изображение спортсменов разместят на станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Об этом сообщили на сайте «СибТрансСтрой».

Панно будут установлены в зоне эскалаторов по два на подъем – уже сделаны каркасы. Такая идея пришла новосибирскому архитектору из компании Метро МиР Ольге Бахаревой.

На шести из них будут изображены из гранита – футболист, бобслеист, фигуристка, сноубордист, баскетболист, лыжник, а на остальных из нержавеющий стали фигурстка и хоккеист.

Напомним, что финансирование сразу нескольких спортивных клубов урезали в Новосибирской области. К примеру, вложения в хоккейную команду «Сибирь» сократили на 91 миллион рублей.

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