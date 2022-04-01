Станция метро «Заельцовская» в Новосибирске отмечает свой 30-летний юбилей

Станция метро «Заельцовская» в Новосибирске отмечает свой 30-летний юбилей
Станция метро «Заельцовская» в Новосибирске отмечает свой 30-летний юбилей
Сегодня, 05:37ТранспортФото: Метрополитен Новосибрска
Ее строительство началось еще в 1988 году. Спустя четыре года на торжественном открытии присутствовали представители крупнейших городов России.

2 апреля 2022 года станция метро «Заельцовская» в Новосибирске празднует свой юбилей. Ее строили четыре года, а открыли в 1992 году.

Станция метро "Заельцовская". Наши дни.
Фото:Метрополитен Новосибрска

На торжественном открытии станции присутствовали мэры крупнейших российских городов – мэр Новосибирска Иван Индинок, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и мэр Москвы Гавриил Попов. Все представители городов собрались на всероссийское совещание, и попали на открытие крупнейшей станции метро – «Заельцовская».

Сегодня станция является второй по пассажиропотоку всех станций новосибирской подземки. Она собирает 12,3% от всех перевозок. По данным с 2021 года, среднесуточная перевозка пассажиров составила 25,4 тысяч в сутки. А всего за 30 лет было перевезено более 317 миллионов пассажиров.

Вопрос почему в Новосибирске больше не строят новые станции метро - до сих пор остается открытым. В недавнем материале Atas.info писал о том, что в городе сдадут лишь одну станцию метро, которая не решит важных транспортных проблем. Последнюю станцию, которая являлась продолжением Дзержинской линии, ввели в строй в 2011-м году (причем, станция «Золотая нива» до сих пор функционирует не на полную мощность). Завершение промежуточной станции «Спортивная» в 2022 году (спустя 11 лет) никак не удлинит линии метро.

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