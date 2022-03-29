Штормовой ветер до 20 метров ожидается в Новосибирске 30 марта

Штормовой ветер до 20 метров ожидается в Новосибирске 30 марта
Штормовой ветер до 20 метров ожидается в Новосибирске 30 марта
Сегодня, 14:50ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирск ворвется ураганный ветер до 20 метров в секунду 30 марта. Об этом сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В Новосибирск ворвется ураганный ветер до 20 метров в секунду 30 марта. Об этом сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

По данным синоптиков гидрометцентра, днём 30 марта Новосибирск накроет мокрым снегом, также ожидается метель с порывами до 20 м/с. Температура воздуха установится на отметке +1…+3 градуса.

Ночью 31 марта скорость ветра достигнет 18 м/с. При этом столбики термометра опустятся 0..-2 градусов. Днём ветер разгонится до 15 м/с. Воздух прогреется до +4..+6 по Цельсию.

В пятницу, 1 апреля, температура ночью составит 0..+2 грауса. Днем +7..+9, ожидается ветер юго-западный 4-9 м/с. Преимущественно без осадков.

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