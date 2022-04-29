Микрофинансовую компанию в Новосибирске оштрафовали на 150 тысяч за рекламу займов

На телефон абонента пришло сообщение, в котором говорилось о возможном выигрыше денег. В УФАС доказали, что распространение рекламы по сетям электросвязи было без предварительного согласия абонента на получение рекламы, подробнее – в материале Atas.info.

Новосибирскую микрофинансовую компанию оштрафовали за нежелательную рекламу займов. По данным УФАС в 2021 году от ООО МФК «Займер» жителю Курганской области пришли сообщения следующего характера: «Осталось немного! Оформи заявку и получи до 5000 р. за 4 минуты», - указано в деле антимонопольной службы. СМС-сообщения пришли от номера под псевдонимом «zaymer.ru». Житель Курганской области обратился с заявлением в УФАС, с жалобой на нарушение законодательства о рекламе. Сам заявитель согласие на получение такой рекламы не давал. По результатам рассмотрения заявления Курганским УФАС России было возбуждено административное дело на новосибирскую микрофинансовую компанию. При этом сам ООО МФК «Займер» был не согласен с предъявленным ему делом. В результате расследования, компании предъявили административную ответственность по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. В апреле 2022 года ООО МФК «Займер» назначили наказание в виде штрафа в 150 000 рублей.

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