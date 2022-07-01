Разрушенные и бесхозные: в Новосибирске износились теплосети

По данным мэрии, на этой улице регулярно происходят коммунальные аварии. Чинят теплосети раз в полгода.
«Неужели качественно сделать один раз стоит дороже, чем копать каждый год, а то и несколько раз в год, восстанавливать благоустройство, и создавать неудобство простым жителям и общественному транспорту?», – задал вопрос депутат Антон Бурмистров.
В ответ на вопрос руководитель департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев напомнил, что теплосети на улице Гидромонтажной перешли в собственность города только три года назад. Ранее они считались бесхозными.
После того, как режим повышенной готовности введут, энергетики приступят к ремонтным работам. На улице выполнят ремонт на участке 300 метров. Начать работы планируют в июле до осени.