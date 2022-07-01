Разрушенные и бесхозные: в Новосибирске износились теплосети

Разрушенные и бесхозные: в Новосибирске износились теплосети
Разрушенные и бесхозные: в Новосибирске износились теплосети
Вчера, 08:55ГородФото: atas.info

Режим повышенной готовности введут в Новосибирске из-за износа теплосетей

Мэрия Новосибирска совместно с энергетиками введут режим повышенной готовности из-за того, что теплосети на улице Гидромонтажной уже износились. Вопрос обсудили в четверг, 30 июня.

По данным мэрии, на этой улице регулярно происходят коммунальные аварии. Чинят теплосети раз в полгода.

«Неужели качественно сделать один раз стоит дороже, чем копать каждый год, а то и несколько раз в год, восстанавливать благоустройство, и создавать неудобство простым жителям и общественному транспорту?», – задал вопрос депутат Антон Бурмистров.

В ответ на вопрос руководитель департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев напомнил, что теплосети на улице Гидромонтажной перешли в собственность города только три года назад. Ранее они считались бесхозными.

После того, как режим повышенной готовности введут, энергетики приступят к ремонтным работам. На улице выполнят ремонт на участке 300 метров. Начать работы планируют в июле до осени.

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