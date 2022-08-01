«На улицу лучше не выходить»: в Новосибирске повышенное загрязнение воздуха 1 августа

«На улицу лучше не выходить»: в Новосибирске повышенное загрязнение воздуха 1 августа
«На улицу лучше не выходить»: в Новосибирске повышенное загрязнение воздуха 1 августа
Вчера, 13:14ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Воздух загрязнен на 7 баллов в Новосибирске 1 августа

Специалисты фиксируют повышенное загрязнение воздуха в Новосибирске в первый день августа 2022 года. По данным City Air, концентрация вредных веществ в атмосфере оценивается на 7 баллов из 10.

Станции наблюдений информируют, что на утро 1 августа качество воздуха в столице Сибири неблагоприятное. Однако сама ситуация стабильная.

«На улицу выходить не рекомендуем, лучше и окна закрыть. Температура воздуха +21 градус, а качество – 7 баллов», - пишут на сервисе.

Согласно данным с карт мониторинга, самая грязная атмосфера сейчас на улице Горького и у Оби в левобережье города. На 5 баллов оценивают концентрацию вредных веществ на Первомайской, чуть лучше на Сибирской.

Загрязнение может быть связано с погодными условиями. Как прогнозируют синоптики З-С гидрометцентра, 1 августа в мегаполисе тепло и душно, осадков и ветра не ожидается.

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