«На улицу лучше не выходить»: в Новосибирске повышенное загрязнение воздуха 1 августа

Станции наблюдений информируют, что на утро 1 августа качество воздуха в столице Сибири неблагоприятное. Однако сама ситуация стабильная.
«На улицу выходить не рекомендуем, лучше и окна закрыть. Температура воздуха +21 градус, а качество – 7 баллов», - пишут на сервисе.
Согласно данным с карт мониторинга, самая грязная атмосфера сейчас на улице Горького и у Оби в левобережье города. На 5 баллов оценивают концентрацию вредных веществ на Первомайской, чуть лучше на Сибирской.
Загрязнение может быть связано с погодными условиями. Как прогнозируют синоптики З-С гидрометцентра, 1 августа в мегаполисе тепло и душно, осадков и ветра не ожидается.