Улица Писарева будет перекрыта до 15 мая в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы

«Эту теплотрассу построили в 60-х годах, она находилась в неудовлетворительном состоянии, регулярно происходили аварии. Реконструкция теплосети обеспечит надёжность тепло- и водоснабжения существенной части жилого сектора Центрального округа как минимум на 40 лет. Договариваемся с подрядчиком о том, чтобы ускорить сроки сдачи объекта – это центральная часть города, и жители испытывают неудобства в связи с перекрытием движения транспорта», - рассказал мэр города.