Улица Писарева будет перекрыта до 15 мая в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы

В Новосибирске ремонтные работы на улице Писарева планируют завершить до 15 мая. Об этом стало известно на выездном совещании мэра Анатолия Локтя.
На улице Писарева работники проводят реконструкцию магистральной теплосети. После ремонта необходимо восстановить дорожное покрытие на дороге. На этот период улицу закрыли для проезда.
«Эту теплотрассу построили в 60-х годах, она находилась в неудовлетворительном состоянии, регулярно происходили аварии. Реконструкция теплосети обеспечит надёжность тепло- и водоснабжения существенной части жилого сектора Центрального округа как минимум на 40 лет. Договариваемся с подрядчиком о том, чтобы ускорить сроки сдачи объекта – это центральная часть города, и жители испытывают неудобства в связи с перекрытием движения транспорта», - рассказал мэр города.
Известно, что теплотрассу на улице Писарева, которая несет тепло множеству домов в центре города, реконструируют в несколько этапов. Общая стоимость всех работ составила 68 миллионов рублей.
Напомним, в ноябре 2021 года после двухмесячного ремонта на улице Писарева в Новосибирске вновь открыли проезд. Стоимость ремонта составила 87 миллионов рублей, его выполнял подрядчик - ООО СК «Стройэнергоресурс». Среди работ была перекладка магистральных трубопроводов и реконструкция тепловых колодцев.