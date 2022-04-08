Имя для парка в пойме реки Каменки выберут жители Новосибирска

Новосибирцы смогут выбрать имя для парка в пойме реки Каменки. Об этом сообщили в городской мэрии. Голосование пройдет на портале 54.gorodsreda.ru. Поучаствовать в опросе могут все желающие от 14 лет с 15 апреля по 30 мая.
Известно, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году начнется благоустройство озелененной территории в пойме реки Каменки в Дзержинском районе.
На территории нового парка создадут пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, детские и спортивные площадки и пункты проката. Также там появятся общественные туалеты, площадки для дрессировки собак и смотровые площадки.
Напомним, работы по созданию ландшафтного парка «Каменка» в Новосибирске начнутся в апреле. По словам Анатолия Локтя, парк в пойме Каменки станет одним из главных проектов для города. Реализовать его поможет участие в нацпроекте. При этом работы займут не один год. Мэр отметил уникальность проекта - в задачу входит не закатать территорию в асфальт, а сохранить её в виде участка леса с сибирской флорой и фауной.