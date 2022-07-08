Площадь Калинина в Новосибирске чистят от незаконных киосков с фастфудом и цветами

По сообщению свидетелей, киоски исчезли ночью. Из числа убранных были павильон с мороженым, цветами, газетный киоск и кафе быстрого питания «Дядя Денер». Рядом стоящий павильон с хот-догами пока решили оставить, передает Сиб.фм.
Вероятно, мэрия очищает площадь Калинина от нестационарных объектов торговли. Это и планировалось сделать перед установкой стелы «Город трудовой доблести», которую на днях начали монтировать.
Напомним, ранее депутаты горсовета еще весной этого года наложили мораторий на снос киосков. Это относилось только к добросовестным владельцам, чьи павильоны законно установлены на муниципальной земле.