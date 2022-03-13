Сельские дороги отремонтируют за 4,5 млрд рублей в Новосибирской области

Сельские дороги отремонтируют за 4,5 млрд рублей в Новосибирской области
Сельские дороги отремонтируют за 4,5 млрд рублей в Новосибирской области
Сегодня, 11:56ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Сельские дороги отремонтируют за 4,5 млрд рублей в Новосибирской области

Во всех районах региона восстановят дорожное полотно в 2022 году.

Новосибирская область получит 4,5 млрд рублей на ремонт сельских дорог.

В Новосибирской области в 2022 году планируют отремонтировать дороги во всех районах. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) по региону.

Всего в 2022 году ямы, трещины и сколы залатают на 300 километрах дорожного полотна в регионе. Часть суммы - 3,4 млрд рублей – направят на «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

В частности восстановят трассы «Куйбышев – Северное», «Чаны – Венгерово – Кыштовка», а также дороги отдалённые сёла и посёлки.

Речь о трассе в Репьево, Шмаково, Луговому, Елбань, Тогучинскому району. Также запланирован ремонт дороги в Ордынском районе.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы