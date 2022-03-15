Особняк с обоями Versace продают в Новосибирске за 21,5 млн рублей

Двухэтажный особняк с обоями Versace продают в частном секторе Заельцовского района Новосибирске за 21,5 миллиона рублей.
По сообщению N1.ru, объект находится в престижном районе, и при желании новый хозяин может увеличить площадь участка (5 соток), выкупив соседний. Вместе с домом продаются подсобные помещения, баня с бассейном и гараж.
Интерьер дома выполнен в классическом стиле, много белых тонов, есть позолота. В одной из комнат замечены обои Versace.
Всю мебель и технику хозяева вывезли, все комнаты пустые. Судя по фото, дому требуется ремонт, несмотря на пафосный вид.