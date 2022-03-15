Особняк с обоями Versace продают в Новосибирске за 21,5 млн рублей

Особняк с обоями Versace продают в Новосибирске за 21,5 млн рублей
Особняк с обоями Versace продают в Новосибирске за 21,5 млн рублей
Сегодня, 05:36ГородФото: N1.RU
Особняк продается в элитном районе города.

Двухэтажный особняк с обоями Versace продают в частном секторе Заельцовского района Новосибирске за 21,5 миллиона рублей.

По сообщению N1.ru, объект находится в престижном районе, и при желании новый хозяин может увеличить площадь участка (5 соток), выкупив соседний. Вместе с домом продаются подсобные помещения, баня с бассейном и гараж.

Интерьер дома выполнен в классическом стиле, много белых тонов, есть позолота. В одной из комнат замечены обои Versace.

Всю мебель и технику хозяева вывезли, все комнаты пустые. Судя по фото, дому требуется ремонт, несмотря на пафосный вид.

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