Группа «ВИС» показала фото со стройки поликлиник в Новосибирске

Компания «ВИС» рассказала о том, как идет стройка поликлиник в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска в рамках ГЧП.
Нулевые циклы зданий завершены. У поликлиники на улице Пролетарской в Октябрьском районе уже строят первый этаж, а на объекте, который возводят на Ереванской в Заельцовском районе, рабочие поднялись к отметке второго этажа.
Как сообщает «ВИС», здание поликлиники №7 рассчитано на прием 920 человек в смену, №27 – на 658 человек.
Еще одна поликлиника на 939 посещений в смену должна появиться на улице Татьяны Снежиной. На объекте завершается нулевой цикл работ.
Отметим, что строительство поликлиник ведется с привлечением средств инвесторов – до 80% от общей доли. Всего же будет потрачено 7,8 млрд рублей.