Группа «ВИС» показала фото со стройки поликлиник в Новосибирске

Группа «ВИС» показала фото со стройки поликлиник в Новосибирске
Группа «ВИС» показала фото со стройки поликлиник в Новосибирске
Сегодня, 05:37ГородФото: ГК «ВИС»
В Новосибирске в рамках гражданско-частного партнерства построят семь поликлиник.

Компания «ВИС» рассказала о том, как идет стройка поликлиник в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска в рамках ГЧП.

Нулевые циклы зданий завершены. У поликлиники на улице Пролетарской в Октябрьском районе уже строят первый этаж, а на объекте, который возводят на Ереванской в Заельцовском районе, рабочие поднялись к отметке второго этажа.

Как сообщает «ВИС», здание поликлиники №7 рассчитано на прием 920 человек в смену, №27 – на 658 человек.

Еще одна поликлиника на 939 посещений в смену должна появиться на улице Татьяны Снежиной. На объекте завершается нулевой цикл работ.

Отметим, что строительство поликлиник ведется с привлечением средств инвесторов – до 80% от общей доли. Всего же будет потрачено 7,8 млрд рублей.

Фото:ГК ВИС

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