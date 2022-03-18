Мэр Локоть пообещал очистить тротуары на Ленина и Красном проспекте в Новосибирске

Мэр Анатолий Локоть пообещал очистить тротуары на улице Ленина и Красном проспекте в Новосибирске. Глава города взял на контроль уборку тротуаров, о чем сообщил на брифинге 17 марта.
«Период весенний особенно опасен тем, что с повышением температуры снег подтаивает, но в ночное время замерзает. Наледи представляют опасность для наших пешеходов. Большая работа сегодня проводится, потому что мы большое внимание уделяем и требуем от наших ДЭУ качество уборки проезжей части, тротуарной части — особое внимание. Серьезные недостатки мы видим на внутридворовой территории», — отметил мэр Новосибирска.
Больше всего жалоб от новосибирцев поступает на уборку улиц Ленина, Есенина и Красного проспекта. Анатолий Локоть взял вопрос на контроль, а также поручил отработать проблемные территории.
Напомним, глава департамента ЖКХ Дмитрий Перязев заявлял, что коммунальщики очистят снег с крыш до 15 марта. Перязев объяснил, что очистке подлежит 2 830 крыш. Также в объем работ идет уборка наледи с лоджий и карнизов, а также вывоз снега с новосибирских дорог.