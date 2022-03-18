Мэр Локоть пообещал очистить тротуары на Ленина и Красном проспекте в Новосибирске

«Период весенний особенно опасен тем, что с повышением температуры снег подтаивает, но в ночное время замерзает. Наледи представляют опасность для наших пешеходов. Большая работа сегодня проводится, потому что мы большое внимание уделяем и требуем от наших ДЭУ качество уборки проезжей части, тротуарной части — особое внимание. Серьезные недостатки мы видим на внутридворовой территории», — отметил мэр Новосибирска.