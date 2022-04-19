В Новосибирске эвакуировали «Горводоканал» из-за сообщений с угрозами

Днем 19 апреля в Новосибирске сотрудников и посетителей здания «Горводоканала» на улице Революции эвакуировали. Им позвонил неизвестный аноним с угрозами.
Информацию об эвакуации подтвердили Atas.info в диспетчерской службе «Горводоканала». Сотрудники рассказали, что некий человек позвонил с угрозой.
«Приезжала полиция, обследовала здание около часа. Потом мы вернулись обратно и приступили к штатной работе», - заявили в «Горводоканале».
Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области пока не прокомментировала инцидент.