Около 250 жилых домов остались без отопления и воды в Новосибирске

Около 250 жилых домов остались без отопления и воды в Новосибирске
Около 250 жилых домов остались без отопления и воды в Новосибирске
Сегодня, 09:35ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Специалисты до устранения дефектов на тепломагистралях отключили отопление многоквартирников и детских учреждений в четырёх районах Новосибирска.

Днём 24 марта в Новосибирске отключили от тепла и горячего водоснабжения 248 жилых домов из-за дефекта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

По данным компании, батарее остыли в 87 жилых домах и 8 детсадах по улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе. Ремонт продлится до 1 часу ночи 25 марта.

В Калининском районе до 17:00 планируют починить трубопровод по улице Народная. В зону отключения там попали 46 домов, 6 социальных учреждений.

На улице Фасадная в Ленинском районе до 2:00 ночи 25 марта устраняют дефект, из-за которого 62 дома и 6 детсадов без тепла. В центре города отключены 53 дома и 4 сада до 22:00 часов.

«В связи с потеплением в Новосибирске устраняем ряд дефектов, которые выявлены в период холодов», - уточнили в СГК.

Компания просит у горожан прощение за доставленные неудобства.

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