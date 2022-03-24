Памятник Покрышкину переносят в центр площади Маркса в Новосибирске

Памятник Покрышкину переносят в центр площади Маркса в Новосибирске
Памятник Покрышкину переносят в центр площади Маркса в Новосибирске
Сегодня, 12:27ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Процесс переноса монумента отчасти финансирует собственник земли на площади Маркса.

В Новосибирске приступили к переносу памятника лётчику Александру Покрышкину в центр площади Маркса. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Монумент планируют разместить на транспортном кольце площади. Раньше он стоял на частной территории возле недостроенного ДК «Сибсельмаш». Именно собственник этой земли настоял на переносе памятника. Часть финансирования процесса он взял на себя.

В четверг, 24 марта, на площадку заехала спецтехника с рабочими и стройматериалами. Завершить работы планируют до Дня Победы 9 мая, сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Отметим, памятник военному лётчику Покрышкину открыли на юбилей 60-летия Победы. Авторами монумента стали скульптор Михаил Переяславец и главный художник Новосибирска Юрий Бурика.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы