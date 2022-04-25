Дату открытия Заельцовского парка в Новосибирске перенесли из-за роста цен

В Новосибирске перенесли открытие Заельцовского парка с 1 июня на неопределенный срок из-за роста цен на металл. Об этом в ходе прямого эфира на НГС рассказала вице-мэр Анна Терешкова.
По словам заммэра Новосибирска, парк уже готов на 78%. Однако для полного завершения не хватает скамеек, урн и фонарей – всё дело в повешении цен на металл.
Анна Терешкова уточнила, что торжественного открытия Заельцовского парка 1 июня не будет, однако жители смогут его посещать. Официальное открытие планируют пока на середину июня.
«Ведем корректировку работы с подрядчиками. В течение месяца они выйдут на доработку проекта, и за июнь он заработает и площадку откроют», - заключила Анна Терешкова.
Отметим, парк планировали открыть ещё в ноябре 2021 года, однако потом дату перенесли на весну 2022-го.