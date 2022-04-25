Стелу «Новосибирск-город трудовой доблести» откроют 3 ноября 2022 года

В Новосибирске на площади Калинина установят стелу «Город трудовой доблести» 3 ноября 2022 года. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Заместитель главы города Анна Васильевна отметила, что дату открытия стелы выбрали не случайно. С 3 ноября Новосибирск связывают исторические события.
«В этот день в 43 году Новосибирск был отнесен к числу режимных местностей первой категории и таким образом признан опорой армии и тыла. Дата очень значимая для нас», - уточнила Анна Терешкова.
Также заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов дополнил, что на сегодняшний день в регионе награждены свыше 20 тысячи тружеников тыла знаком «трудовой доблести». Власти планируют наградить всех причастных к званию до открытия стелы.