Мужчина ограбил 83-летнюю бабушку на 1200 рублей в Новосибирске

Ограбление произошло в подъезде жилого дома на улице Сибиряков Гвардейцев. Женщина внимательно запомнила обидчика и сообщила его приметы в отделе полиции.
Спустя некоторое время подозреваемого заметили идущего по одной из улиц – его задержали и привезли в полицейский отдел, где и выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за мошенничество.
В результате досмотра были обнаружены телефон и денежные средства пенсионерки, а похищенную сумку он сразу выбросил. Возбуждено уголовное дело – ему грозит около года тюрьмы.