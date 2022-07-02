Мужчина ограбил 83-летнюю бабушку на 1200 рублей в Новосибирске

Полиция задержала 29-летнего мужчину за ограбление пожилой женщины – он выхватил у неё сумку с документами, телефоном и 1200 рублями в Кировском районе Новосибирска. Информацию предоставили в ГУ МВД России по региону.

Ограбление произошло в подъезде жилого дома на улице Сибиряков Гвардейцев. Женщина внимательно запомнила обидчика и сообщила его приметы в отделе полиции. Спустя некоторое время подозреваемого заметили идущего по одной из улиц – его задержали и привезли в полицейский отдел, где и выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за мошенничество. В результате досмотра были обнаружены телефон и денежные средства пенсионерки, а похищенную сумку он сразу выбросил. Возбуждено уголовное дело – ему грозит около года тюрьмы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter