Мужчина ограбил 83-летнюю бабушку на 1200 рублей в Новосибирске

Мужчина ограбил 83-летнюю бабушку на 1200 рублей в Новосибирске
Мужчина ограбил 83-летнюю бабушку на 1200 рублей в Новосибирске
Вчера, 19:24КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Полиция задержала 29-летнего мужчину за ограбление пожилой женщины – он выхватил у неё сумку с документами, телефоном и 1200 рублями в Кировском районе Новосибирска. Информацию предоставили в ГУ МВД России по региону.

Ограбление произошло в подъезде жилого дома на улице Сибиряков Гвардейцев. Женщина внимательно запомнила обидчика и сообщила его приметы в отделе полиции.

Спустя некоторое время подозреваемого заметили идущего по одной из улиц – его задержали и привезли в полицейский отдел, где и выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за мошенничество.

В результате досмотра были обнаружены телефон и денежные средства пенсионерки, а похищенную сумку он сразу выбросил. Возбуждено уголовное дело – ему грозит около года тюрьмы.

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