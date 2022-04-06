Членам банды вымогателей денег и документов вынесен приговор в Новосибирске

Суд вынес приговор членам преступной группировки из четверых человек, которые вымогали у жителей Новосибирска и их родственников деньги, а также похищали документы. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
По данным суда, с осени 2019 года по весну 2022 года несколько мужчин создали банду – они совершали разбойные нападения на граждан с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, преимущественно в Октябрьском районе Новосибирска. Фигуранты уголовного дела вымогали у людей и их родственников деньги, похищали документы, а также совершали другие преступления против собственности.
Члены банды постоянно меняли телефоны и автомобили, но 22 апреля 2020 года одного из них задержали во время нападения, позже попались и остальные. Вину в содеянном трое участников, а также их подельник признали частично.
Следователи подчеркнули сложность этого дела из-за того, что пришлось назначать длительные судебные экспертизы, рассматривать много эпизодов преступной деятельности, а также проводить следственные действия с участием несовершеннолетних потерпевших и их законных представителей.
Трое человек получили сроки от 12 до 15 лет лишения свободы, а пособника приговорили к 7 годам и 9 месяцам колонии строгого режима.