Членам банды вымогателей денег и документов вынесен приговор в Новосибирске

По данным суда, с осени 2019 года по весну 2022 года несколько мужчин создали банду – они совершали разбойные нападения на граждан с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, преимущественно в Октябрьском районе Новосибирска. Фигуранты уголовного дела вымогали у людей и их родственников деньги, похищали документы, а также совершали другие преступления против собственности.