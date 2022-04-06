Сотрудники УФСБ задержали группу фальшивомонетчиков в Новосибирске

Сотрудники УФСБ задержали группу фальшивомонетчиков в Новосибирске
Сотрудники УФСБ задержали группу фальшивомонетчиков в Новосибирске
Сегодня, 08:36КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Один из задержанных находился под домашним арестом за кражу, но в этот раз с ним была в сговоре женщина

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и совместно с полицейскими задержали двоих жителей Искитима, которые организовали сбыт поддельных денежных купюр. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Один из задержанных 1999 года рождения уже осужден за кражу – он находился под домашним арестом. С ним в сговоре была женщина 1980 года рождения.

В квартире было обнаружено и изъято 13 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ номиналом 5 тысяч рублей. Фигуранты уголовного дела приобретали и хранили фальшивые купюры для сбыта.

Возбуждено уголовное дело за хранение и сбыт поддельных денег. Подозреваемые признали свою вину, проводятся мероприятия по установлению иных фактов их противоправной деятельности.

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