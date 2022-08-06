Девочка-подросток под Новосибирском зарезала собственную мать 20 ударами ножа

Трагедия произошла в Бердске 30 июля 2022 года. По неподтвержденной информации в социальных сетях появилась новость об убийстве – подросток жестоко расправилась с матерью. Этот факт подтвердили в Следкоме, но подробности удалось узнать из комментариев местных групп.

Выяснилось, что 15-летняя девушка убила собственную мать ножом – женщина получила один удар в сердце и еще 19 в тело. От полученных травм родительница скончалась. Местные жители в пабликах пишут, что мать подростка часто пила алкоголь и ужасно относилась к дочери. Другие же подтверждают факт, что у девочки были психические отклонения. Девочка-подросток убила свою мать под Новосибирском В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту убийства, но более подробную информацию не предоставили. Теперь правоохранители разберутся в причинах и обстоятельствах произошедшего.

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