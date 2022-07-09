21-летний парень, который врезался в остановку в Новосибирске, может сесть на 12 лет

В Новосибирске возбудили дело после смерти пенсионерки в ДТП на остановке

После смертельной аварии, произошедшей утром 9 июля на улице Ипподромской, правоохранители возбудили уголовное дело на виновника аварии, который сидел за рулем каршеринга в нетрезвом виде, передают в ГУ МВД по региону.

По информации ГИБДД, 21-летний новосибирец врезался в остановку общественного транспорта и задел четырех стоящих там женщин. Одна из них погибла на месте, а другие три – в больнице с различными травмами. Погибшей была 67-летняя пенсионерка. Появились фото и видео с места смертельной аварии на остановке в Новосибирске Сейчас на молодого человека возбудили дело по статье: Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения. Парню грозит от 5 до 12 лет колонии. Меру пресечения ему еще не избрали. Продолжается расследование. 21-летний пьяный новосибирец на каршеринге врезался в остановку (есть погибшие)

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter