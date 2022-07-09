21-летний парень, который врезался в остановку в Новосибирске, может сесть на 12 лет

21-летний парень, который врезался в остановку в Новосибирске, может сесть на 12 лет
21-летний парень, который врезался в остановку в Новосибирске, может сесть на 12 лет
Вчера, 12:32КриминалФото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске возбудили дело после смерти пенсионерки в ДТП на остановке

После смертельной аварии, произошедшей утром 9 июля на улице Ипподромской, правоохранители возбудили уголовное дело на виновника аварии, который сидел за рулем каршеринга в нетрезвом виде, передают в ГУ МВД по региону.

По информации ГИБДД, 21-летний новосибирец врезался в остановку общественного транспорта и задел четырех стоящих там женщин. Одна из них погибла на месте, а другие три – в больнице с различными травмами. Погибшей была 67-летняя пенсионерка.

Сейчас на молодого человека возбудили дело по статье: Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения. Парню грозит от 5 до 12 лет колонии.

Меру пресечения ему еще не избрали. Продолжается расследование.

Материалы по теме:
НовосибирскДТПсегоднякриминал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы