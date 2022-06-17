Суд не стал смягчать наказание насмерть сбившему журналиста в Новосибирске

Новосибирец, сбивший насмерть журналиста Антона Лучанского, попросил более мягкого наказания в виде принудительных работ, однако Первомайский суд города ему отказал, - указано на сайте ведомства.

Обвиняемый не раз просил суд смягчить ему приговор. 17 июня 2022 года суд отказал в смягчении меры Лазькову. Постановление не вступило в силу.

Роковая авария произошла в марте 2020 года на улице Богдана Хмельницкого. 45-летний тележурналист вышел из трамвая и через несколько секунд его насмерть сбил водитель за рулем Mercedes-Benz.

«Постановлением Первомайского районного суда г. Новосибирска от 17.06.2022 прекращено производство по ходатайству Лазькова Н.С. о замене не отбытого срока наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания, так как на момент обращения осужденного в суд с ходатайством им фактически отбыто 1 год 10 месяцев 4 дня из назначенных приговором суда 6 лет 6 месяцев, то есть одна треть назначенного судом наказания осужденным фактически не отбыта», - говорится в сообщении суда.