Влетевшую в людей на остановке женщину осудили в Новосибирске – там погибла пешеход

Влетевшую в людей на остановке женщину осудили в Новосибирске – там погибла пешеход
Влетевшую в людей на остановке женщину осудили в Новосибирске – там погибла пешеход
Сегодня, 14:24КриминалАлина ШеферФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске 5 колонии получила сбившая людей на остановке женщина

Судья озвучил приговор автоледи, которая протаранила остановку с людьми в Новосибирске около года назад. По вине водителя погибла пенсионерка.

Инцидент произошел 13 ноября 2021 года на улице Одоевского,1/8. Женщина за рулем Lexus вылетела на тротуар с дороги и врезалась в остановку, где стояли люди. Под колесами иномарки скончалась пожилая сибирячка.

«Первомайский районный суд 15 августа 2022 года назначил ей 5 лет колонии общего режима. Также её лишили прав на 3 года», - уточнил прокурор Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.

Напомним, в середине лета произошла подобная история в Новосибирске. Мужчина на каршеринге въехал в остановку, где ждали автобус 4 человека, один из них погиб.

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