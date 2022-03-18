Угонять автомобили стали чаще в Новосибирске

Угонять автомобили стали чаще в Новосибирске
Угонять автомобили стали чаще в Новосибирске
Сегодня, 08:45КриминалФото: pixabay.com

Угонять автомобили стали на 6% чаще в Новосибирске

Всего в Новосибирской области за 2021 год фиксировали на 14 % меньше преступлений.

В Новосибирске за год возросло число угонов автомобилей. Об этом сообщил глава регионального ГУ МВД России Кульков Андрей на комиссии Законодательного собрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

По данным ведомства, за 2021 год в области на 14 % сократилось количество преступлений. В частности, зарегистрировали на 51,2 % меньше особо тяжких деяний.

Кроме того, отмечен спад на 13 % преступлений против собственности (кражи, хищения). На 8.9 % меньше зарегистрированных убийств.

При этом на 5.9 % выросло число угонов автомобилей в Новосибирской области. Случаи мошенничества снизились на 15,4 %, однако в докладе нет их большей части, которая совершается в интернете.

Напомним, 12 марта мужчина нашёл ключи от автомобиля возле подъезда жилого дома и угнал Toyota Raum, чтобы доехать до дома после застолья в Новосибирске.

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