Пенсионера обвинили в домогательствах к ребенку в Кировском районе Новосибирска

Жители Новосибирска заметили возле дома на улице Дмитрия Шмонина, 10 пенсионера, который домогался до юной девочки. Об этом сообщили в группе «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи».

Очевидец рассказал, что 17 мая заметил на лавочке пожилого мужчину, который пил алкоголь и трогал 10-12-летнюю за бедра, гладил по телу. Он даже усадил её к себе на колени, что вызвало на себя большие подозрения – заметившему неладное мужчине пришлось подойти к возможному педофилу и узнать, что он делает Пенсионер заявлял, что девочка, которая сидела на его коленях – это его дочь. Однако сама она говорил, что у неё другие мама и папа, а пенсионер ей незнаком. Сама девочка убежала, но камерам видеонаблюдения удалось запечатлеть возможное преступление. Соседи тоже отреагировали и уточнили, что у этого ребенка есть отставание в развитии, поэтому она не сопротивлялась действиям незнакомого человека. При этом мужчину часто видят пьяного на этой самой лавочке, но педофильских наклонностей за ним никогда не замечали. Самое интересное, что некоторые люди заметили схожесть во внешность с педофилом, которого розыскивают в Киселевске в Кемеровской области. Однако указано, что у того татуировка в виде печатки на пальце, но у новосибирского мужчины такой нет.

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