Обвиняемый в убийстве новосибирец десять лет скрывался в Мариуполе

Преступление молодой человек совершил еще в 2011 году в селе Криводановка Новосибирской области. По версии следствия, между тремя знакомыми произошел конфликт, а после началась жестокая драка. В итоге два подозреваемых нанесли третьему 16 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Затем злоумышленники скрылись. От полученных травм их товарищ скончался в больнице.