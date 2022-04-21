Обвиняемый в убийстве новосибирец десять лет скрывался в Мариуполе

Новосибирца, объявленного 10 лет назад в федеральный розыск за убийство, нашли в Мариуполе. Об этом сообщают в Следственном комитете.
Преступление молодой человек совершил еще в 2011 году в селе Криводановка Новосибирской области. По версии следствия, между тремя знакомыми произошел конфликт, а после началась жестокая драка. В итоге два подозреваемых нанесли третьему 16 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Затем злоумышленники скрылись. От полученных травм их товарищ скончался в больнице.
Спустя время одного подозреваемого задержали, а второй был объявлен в федеральный розыск. Предварительное следствие было приостановлено, в связи с розыском мужчины.
Найти преступника удалось лишь спустя 10 лет, в ноябре 2021 года. 29-летнего обвиняемого задержали на территории города Мариуполя. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
В ходе допроса новосибирец полностью сознался в преступлении. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время его рассмотрит новосибирский суд.