Вооруженные мужчины в масках пытались ограбить ювелирный магазин под Новосибирском

Вооруженные мужчины в масках пытались ограбить ювелирный магазин под Новосибирском
Вооруженные мужчины в масках пытались ограбить ювелирный магазин под Новосибирском
Вчера, 19:18КриминалАлександр КондратьевФото: Очевидец Atas.info.
Несколько вооруженных мужчин в масках попытались ограбить ювелирный магазин «585*золотой» в городе Обь под Новосибирском, но их задержала полиция. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Очевидец рассказал Atas.info, что попытка ограбления была совершена на улице Ломоносова. Более пяти молодых людей вошли в ювелирный магазин с пистолетом и разбили витрину.

В пресс-службе ведомства подтвердили информацию о попытке ограбления и добавили, что на месте проводили оперативно-разыскные мероприятия. Всех злоумышленников задержали.

Стоит отметить, что все преступники выглядели молодого - им на вид не больше 25 лет. Они даже не успели убежать со своего места преступления, группа быстрого реагирования быстро их обезвредила и скрутила.

Материалы по теме:
преступникпреступление
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы