Вооруженные мужчины в масках пытались ограбить ювелирный магазин под Новосибирском

Очевидец рассказал Atas.info, что попытка ограбления была совершена на улице Ломоносова. Более пяти молодых людей вошли в ювелирный магазин с пистолетом и разбили витрину.
В пресс-службе ведомства подтвердили информацию о попытке ограбления и добавили, что на месте проводили оперативно-разыскные мероприятия. Всех злоумышленников задержали.
Стоит отметить, что все преступники выглядели молодого - им на вид не больше 25 лет. Они даже не успели убежать со своего места преступления, группа быстрого реагирования быстро их обезвредила и скрутила.