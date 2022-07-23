Вооруженные мужчины в масках пытались ограбить ювелирный магазин под Новосибирском

Несколько вооруженных мужчин в масках попытались ограбить ювелирный магазин «585*золотой» в городе Обь под Новосибирском, но их задержала полиция. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Очевидец рассказал Atas.info, что попытка ограбления была совершена на улице Ломоносова. Более пяти молодых людей вошли в ювелирный магазин с пистолетом и разбили витрину. В пресс-службе ведомства подтвердили информацию о попытке ограбления и добавили, что на месте проводили оперативно-разыскные мероприятия. Всех злоумышленников задержали. Стоит отметить, что все преступники выглядели молодого - им на вид не больше 25 лет. Они даже не успели убежать со своего места преступления, группа быстрого реагирования быстро их обезвредила и скрутила.

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