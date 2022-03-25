За мошенничество с земельным участком на 1 млн рублей осудили новосибирца

Мужчина из Новосибирска был осужден за мошенничество с земельным участком на 1,1 млн рублей. Как сообщили в Советском районном суде, обвиняемый оформил документы на несуществующий дом, чтобы выкупить участок в Академгородке по льготной цене у городской мэрии.
Преступную деятельность мужчина растянул на полтора года. Он оформлял документы на несуществующий дом с конца 2016 года по апрель 2018 года.
Он предоставил в мэрию справку на первоочередное выделение земельного участка в Советском районе для строительства частного дома. Новосибирские власти выделили землю в аренду, но дом мужчина так и не построил. Он подделал технический план здания и декларацию объекта недвижимости, создав видимость того, что дом действительно существует, и оформил на него право собственности.
После этого мужчина выкупил у мэрии арендованный участок по льготной стоимости. В итоге мошенническую схему раскрыли и на новосибирца возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.
В ходе расследования было установлено, что сибиряк нанес ущерб мэрии Новосибирска на сумму 1 184 800 рублей. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.