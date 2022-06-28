Инвалиду-колясочнику в новосибирской зоне ЕСПЧ присудил 16 000 евро

Суд во второй раз уже согласился с заявительницей и признал, что условия содержания заявительницы под стражей, усугубленные ее физическими недостатками, представляют собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. В итоге было решено 23 июня 2022 года, что РФ должна выплатить женщине 16 тысяч евро компенсации в течение трех месяцев, но проблема в том, что она может и не получить эти деньги из-за того, что в России приняли законопроект, который освобождает правительство исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года.