Инвалиду-колясочнику в новосибирской зоне ЕСПЧ присудил 16 000 евро

Инвалиду-колясочнику в новосибирской зоне ЕСПЧ присудил 16 000 евро
Инвалиду-колясочнику в новосибирской зоне ЕСПЧ присудил 16 000 евро
Вчера, 18:30КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Европейский суд по правам человека присудил инвалиду-колясочнику из колонии Новосибирска Анастасии Пестриковой 16 000 евро за плохое содержание людей с ограничениями возможностей в тюрьме.

Пестрикову приговорили еще в четыре года назад к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии №9, но выяснилось, что там нет нужных условий для её содержания. При этом еще с 2011 года запретили содержать в тюрьме людей с такими заболеваниями, которые имеются у женщины, но она все равно продолжает там находиться.

В октябре 2020 года уже обращалась с жалобой в ЕСПЧ, но тогда суд предложил российским властям выплатить 15 тысяч евро инвалидке в качестве компенсации. Также она жаловалась и в другие инстанции, потому что у неё не только заболевания, дающие ей инвалидность, но и онкология. Сама она испытывает нечеловеческие страдания из-за плохих условий содержания, пишет Прецедент.

Суд во второй раз уже согласился с заявительницей и признал, что условия содержания заявительницы под стражей, усугубленные ее физическими недостатками, представляют собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. В итоге было решено 23 июня 2022 года, что РФ должна выплатить женщине 16 тысяч евро компенсации в течение трех месяцев, но проблема в том, что она может и не получить эти деньги из-за того, что в России приняли законопроект, который освобождает правительство исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года.

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