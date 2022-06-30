Мама с детьми обокрала спящего мужчину на лавочке в Новосибирске

В Новосибирске мать с двумя детьми ограбила пьяного спящего мужчину на лавочке – она вытащила его телефон и 100 рублей. Информацию Atas.info предоставил очевидец.

Ситуация произошла возле торгового центра «Гринвич» в Железнодорожном районе Новосибирска – там женщина в возрасте со своими детьми подошла к спящему на скамье мужчине и обшарила его карманы. «Я сидел на соседней лавочке с братом и был в шоке от увиденного – она хорошо одета, а там возможно вообще спал бездомный. Однако ей это не помешало, чтобы ограбить человека», - сказал Александр К. Он отметил, что вытащила из кармана она приблизительно 100 рублей и мобильный кнопочный телефон. После этого она спешно удалилась за руку со своими детками.

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