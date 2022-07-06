Могли бы и «Бэтмена» увидеть: как выживают кинотеатры Новосибирска во время санкций

Новосибирские кинотеатры в последнее время начали выпускать в прокат новинки зарубежных фильмов. Atas.info выяснил, как это происходит в период санкций в отношении РФ.

Жители Новосибирска могли заметить, что они в июле 2022 года могут посмотреть зарубежные новинки – Боец: король ринга с Расселом Кроу и Проклятие Артура. Однако многие не поняли, почему их показывают, а другие фильмы нет. Источник Atas.info из сферы бизнеса кинопроката объяснила, что права на показ этих новинок кинотеатры приобрели еще до всех санкций, поэтому и решили показывать, несмотря на запрет с Запада. К тому же эти фильмы не являются голливудскими, а снимающие их кинокомпании не уходили из России, потому что они сюда и не заходили. Кинотеатры заработали на фильмах «Брат» более 2 млн рублей в Новосибирске Она отметила, что кинотеатры на полных правах могли показать вовремя даже «Бэтмэна», несмотря на отмену проката в РФ от Warner Brothers, но это было незаконно с их стороны – они противоречат действующему генеральному договору. Спустя некоторое время кинотеатры все таки показали фильм про супергероя, но были проблемы с отключением банков от SWIFT, потому что стало невозможным отчислять половину суммы от стоимости каждого билета правообладателю. Удалось найти решение – производить расчет в рублях, а затем конвертировать средства. Российские власти теперь тоже захотели поддержать кинотеатры при помощи параллельного импорта фильмов – они собираются также разрешить принудительное лицензирование. С этим предложением выступил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Если не сохранить кинотеатры, то российские фильмы тоже не будут окупаться, поэтому их могут перестать снимать»сказал Швыдкой редакции "Интерфакс". При этом все это можно сделать легально – фильмы будут показываться, а деньги будут также отчисляться. Всего для заполнения кинотеатров в России нужно снимать около 250 фильмов в год, но сейчас их снимается около 150. Стоит отметить, что в ближайшем будущем популярных новинок фильмов в кинотеатрах России не покажут, но все может изменить закон, который разрешит параллельный импорт кино или принудительное лицензирование.

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